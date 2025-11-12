García Ortiz dice que no filtró el email clave sobre el novio de Ayuso: "No lo he hecho llegar"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reiterado este miércoles, durante su declaración como acusado, lo que ya asentó al principio del juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo (TS) sobre la presunta revelación contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, que no filtró el 'email' que está en el punto de mira del tribunal. "¿Ha hecho llegar el correo del 2 de febrero de 2024?", ha preguntado la fiscal María Ángeles Sánchez Conde. "No lo he hecho llegar", ha aseverado él. "¿Se ratifica?", ha insistido ella. "Sí, me ratifico", ha confirmado García Ortiz.(Fuente: Tribunal Supremo)