García pide a Madrid "transparencia" con la sanidad pública: "Manosear datos es no darlos"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a la Comunidad de Madrid "transparencia y lealtad" con la sanidad pública, aunque "no crea en ella", y ha lamentado su negativa a ofrecer los datos sobre los programas de cribado que realiza: "Manosear datos es no darlos". García, en declaraciones a los medios en València, se ha referido así preguntada por la misiva de la consejera de Sanidad de la Comunidad, Fátima Matute, en la que descarta proporcionar esos datos y acusa al Ministerio de "manosear de forma maliciosa" el trabajo que en este sentido realizan las distintas comunidades autónomas. Al respecto, la ministra ha replicado: "Que Madrid diga que no va a ser transparente y que no va a ser leal con sus ciudadanos y ciudadanas a la hora de aportar datos porque se están manoseando los datos es una prueba clara del manoseo de datos".