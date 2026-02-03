Garriga responde a Azcón por qué el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, está enfadado

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha respondido a Azcón por qué el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, está enfadado. Al respecto, ha citado el aumento de la inseguridad y de las violaciones -más de un 12 por ciento en Aragón-, la "imposibilidad" de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad y las prioridades del Gobierno autonómico del PP, que "destina más de tres millones de euros a la estrategia del cambio climático en lugar de construir vivienda de protección oficial", ha enumerado.