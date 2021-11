Garzón sobre votación para TC: "Con la nariz tapada no se tiene que votar"

El exjuez Baltasar Garzón ha admitido, sobre la votación de los nombramientos para el Tribunal Constitucional (TC) este jueves en el Congreso de los Diputados, que se le hace "muy cuesta arriba" que la disciplina de voto se "imponga" en esta votación y cree que esta situación no favorece la "proclamación de independencia de esta institución". "Con la nariz tapada no se tiene que votar nada porque sino te asfixias", ha expresado Garzón en respuesta a las palabras del diputado socialista Odon Elorza. Asimismo, ha señalado que si hay "objetivamente" elementos más que suficientes de que no es la persona idónea para el cargo, "esa misma persona debería dar un paso atrás".