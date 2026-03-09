El gasóleo se dispara 33 cts. y la gasolina 17 en una semana, alerta Facua

Sevilla, 9 de marzo de 2026. El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha denunciado movimientos "especulativos" al calor del incremento en el precio del barril de crudo y ha pedido al Gobierno que fije topes a los precios del combustible y la energía para evitar que se sigan inflando márgenes después de concluir que el precio del gasóleo se ha disparado una media de casi 33 céntimos por litro en la última semana, mientras que el de la gasolina de 95 ha repuntado casi 17 céntimos, tras el conflicto desatado en Oriente Próximo. (Fuente: Facua)