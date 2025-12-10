Los GEAS de la Guardia Civil instalan el belén acuático del Zoo

Entre tiburones, rayas, tortugas marinas y meros gigantes, ha tenido lugar la colocación del tradicional Belén acuático de tiburones en el Zoo de Madrid por parte del equipo de acuaristas acompañados, en esta ocasión, por miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. Este año, ha servido también como antesala de un acto muy especial: la inauguración de la exposición fotográfica del Calendario Solidario de la Guardia Civil 2026, cuya recaudación se destinaráíntegramente a la Confederación Autismo España.