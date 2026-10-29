Generalitat guarda minuto de silencio en memoria de víctimas de la dana y del accidente de Urda

Valencia, 29 de octubre de 2026. La Generalitat Valenciana ha guardado un minuto de silencio este jueves en recuerdo de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, una fecha que ha sido decretado de duelo oficial en toda la Comunitat Valenciana. Este gesto de respeto y homenaje se ha hecho extensivo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y de la dana Adam, así como a sus familiares y seres queridos en señal de solidaridad y duelo. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha presidido el minuto de silencio a las puertas del Palau de la Generalitat y al que se han sumado los miembros del Consell y el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó. Con motivo del segundo aniversario de esta tragedia, las banderas oficiales han ondeado a meda asta en los edificios de la Generalitat.