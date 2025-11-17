Publicado 17/11/2025 14:46:15 +01:00CET

'Génova' dice que Mazón ya asumió su responsabilidad al dimitir y no valora su comparecencia

La dirección nacional del PP ha asegurado este lunes que el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ya asumió la máxima responsabilidad al presentar su dimisión y ha evitado valorar sus declaraciones durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana del Congreso. A su entender, "ahora mismo lo más importante en Valencia es la reconstrucción, sin lugar a dudas". "Nosotros estábamos en el comité de dirección, entonces no he podido escuchar esas declaraciones", ha declarado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.(Fuente: PP)

