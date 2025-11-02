La gente considera que Mazón debería dimitir: "Debería dejar la política"

Valencianos opinan sobre la continuidad del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre las últimas informaciones que apuntan a su posible dimisión que reclama la ciudad de Valencia: "Yo era partidario de Mazón pero lo que mejor podría hacer era dimitir". Además, consideran que "debería dejar la política" porque el "sentimiento" del pueblo valenciano es que "debería estar en la prisión". También piensan que "al PP no le interesa tener a Mazón como presidente" y señalan haci arriba: "Tendría que haberlo echado Feijóo".