Publicado 30/03/2019 11:04:25 CET

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso y cabeza de lista de esta formación por Toledo, Juan Carlos Girauta, ha reivindicado su proyecto "patriota" para España y ha rechazado que las propuestas de Cs nazcan del "tacticismo" electoral. "No estamos pensando en tacticismos electorales, estamos pensando en España. España no puede estar en manos de Pedro Sánchez, es urgente desalojarlo, y eso no tiene nada que ver con si el votante viene o el votante va".