Publicado 27/01/2026 13:37:04 +01:00CET

El Gobierno aprueba ayudas de 20 millones para las víctimas de los accidentes ferroviarios

El Gobierno ha aprobado este martes un mecanismo de indemnizaciones dotado de 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos hace 9 y 7 días en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), respectivamente, en los que 46 personas perdieron la vida y otras 164 resultaron heridas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado que ya se ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de ambos accidentes.(Fuente: La Moncloa)

