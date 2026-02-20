El Gobierno de Canarias muestra su repulsa por el "cruel" crimen machista de Arona (Tenerife)

Santa Cruz De Tenerife, 20 de febrero de 2026. El Gobierno de Canarias ha condenado este viernes el crimen machista de la pasada madrugada de un hombre que ha acabado con la vida de un menor de 10 años en el municipio de Arona --su hijo-- y el ingreso de su madre herida de gravedad en la UVI. Con este último asesinato ya son nueve menores las víctimas de violencia de género en Canarias desde que se iniciara el cómputo en el año 2013. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado sus condolencias a la familia y amistades del menor fallecido y la mujer ingresada de gravedad. (Fuente: ACFIPRESS ACFIPRESS)