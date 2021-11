El Gobierno catalán pide a la CUP rectificar y no enmendar los Presupuestos: "Aún hay tiempo"

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha pedido este martes a la CUP rectificar y no presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Generalitat de 2022, y que cree que "aún hay tiempo" para lograr un acuerdo para sacar adelante las cuentas.Lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que las bases de la CUP hayan decidido presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos pero seguir negociando con el Govern.Plaja ha afirmado que el Govern lamenta la decisión de la formación anticapitalista porque cree que las cuentas son expansivas, "llevan el sello de la CUP" y las negociaciones que han mantenido con el partido se han trasladado a la propuesta de Presupuestos.Considera que no se entendería que la CUP bloqueara la tramitación de las cuentas y ha alertado de que se pondría "en peligro la mayoría del 52%", lo que ha calificado de un error y que no tendría sentido.(Fuente: Govern Generalitat)