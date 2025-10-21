Gobierno y CCAA financiarán prestación de hasta 10.000 euros al mes para pacientes con ELA

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para dotar con 500 millones de euros la ley ELA y reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un texto que contempla una prestación de hasta 10.000 euros mensuales por paciente con ELA y otras enfermedades neurológicas graves en fase avanzada, que financiará a partes iguales Gobierno y comunidades autónomas, para garantizar una atención especializada 24 horas al día a estas personas. Así lo ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.(Fuente: La Moncloa)