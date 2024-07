La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha denunciado "una causa política" contra Begoña Gómez, mostrándose visiblemente molesta: "No hay mayor frase que recoja la falta de aceptación de la realidad que la estrambótica frase de que 'no soy presidente porque no quiero'. Ya está bien", ha exclamado. (Fuente: La Moncloa)