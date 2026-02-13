Publicado 13/02/2026 14:15:00 +01:00CET

El Gobierno dice que el CES respalda la regularización de migrantes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado desde Pamplona que el Gobierno ultima el plan operativo de la regulación extraordinaria de las personas extranjeras que residen en España, una medida respaldada por un informe presentado este viernes en Navarra por el Consejo Económico y Social (CES), que "sitúa la regularidad administrativa como clave imprescindible para garantizar la integración social y laboral", según informa el ministerio.(Fuente: Gobierno de Navarra)