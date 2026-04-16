El Gobierno homenajea a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura argentina

Madrid, 16 de abril de 2026. El Gobierno ha homenajeado este jueves a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura argentina y ha reivindicado que se debe "recordar para no repetir". El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asistido al homenaje a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura argentina de la Junta Militar, en el que ha reivindicado la importancia de participar en estos eventos para "no repetir" para "aprender" y para "construir democracias fuertes". En el acto también han participado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor, los cantantes Ana Belén y Miguel Ríos y el actor Juan Diego Botto, entre otros.