La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha apostado por "el ahorro y la eficiencia" en el consumo de gas, pero ha asegurado que el Gobierno no baraja la hipótesis de restringirlo a "ningún tipo de consumidor". Además, ha afirmado que España será solidaria con el resto de Europa, "pero no a costa de los consumidores domésticos e industriales" que pagan "desde hace mucho una factura muy elevada" y "no se merecen restricciones ni racionamientos".

