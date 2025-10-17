El Gobierno de Perú declarará el estado de emergencia en la provincia de Lima

Continúa la polémica en Perú tras las protestas que tuvieron lugar durante la movilización de miércoles, con unas represiones policiales que acabaron con la vida de un hombre y han causado al menos un centenar de heridos. El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, ha anunciado que declarará el estado de emergencia en la provincia de Lima, sin descartar más medidas como el toque de queda. Un anuncio que llega después de que el Congreso haya rechazado someter a votación una moción de censura contra el presidente del país, José Jerí, un proyecto presentado apenas seis días después de su nombramiento.(Fuente: Gobierno del Peru, Policía del Peru)