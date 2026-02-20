El Gobierno pide a las CC.AA actualizar los datos del censo de lobo tras los incendios de 2025

Segovia, 20 de febrero de 2026. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha pedido una actualización de los datos del censo de lobos a las comunidades autónomas (CCAA) tras la oleada de incendios de agosto de 2025 y de las extracciones llevadas a cabo a nivel autonómico en los últimos meses. Por el momento no ha tenido respuesta, pero ha informado a la Comisaria de la UE de Medio Ambiente Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, de que "pronto" le enviarán una carta informándole "de todo este contexto y toda esta situación".