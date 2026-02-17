El Gobierno pide a Fiscalía que investigue a las redes por difusión de pornografía infantil

Madrid, 17 de febrero de 2026. El Gobierno pedirá al Ministerio Fiscal que investigue los delitos que las redes sociales X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA. La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este martes la necesidad de investigar delitos de violencia sexual en las redes sociales y ha argumentado que "en once días ha habido 3 millones de fotos de desnudos generados por inteligencia artificial y, muchas de ellas, de menores". (Fuente: La Moncloa/Comisión Europea/Congreso/X/EuropaPress)