El Gobierno pide "precaución" ante el aviso por lluvia en Sevilla y asegura plena coordinación

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha pedido "precaución a la ciudadanía" y ha asegurado que hay "plena coordinación y operatividad" entre las administraciones para afrontar las posibles incidencias derivadas del aviso naranja por lluvia y tormenta decretado para este miércoles en Sevilla.En declaraciones a los medios, ha solicitado a la ciudadanía actuar con "precaución" y ha asegurado que existe "plena coordinación y operatividad" entre las distintas administraciones para afrontar las posibles incidencias derivadas del aviso naranja por lluvia y tormenta decretado para este miércoles en Sevilla.