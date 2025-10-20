Gobierno plantea subir la cuota de autónomos en hasta 14,75 euros en 2026: "Es más prudente"

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha señalado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado en la mesa de negociación sobre autónomos una nueva propuesta que contempla congelar las cuotas de los autónomos de menores ingresos (de 670 a 1.166,7 euros al mes) y subir el resto entre 2,91 y 14,75 euros mensuales para 2026. "Es una propuesta que es el resultado de una valoración de las reacciones que suscitaron la propuesta anterior", ha señalado.