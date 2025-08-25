Gobierno y PP se culpan mutuamente de no asumir sus obligaciones por la oleada de incendios

Continúa el cruce de reproches entre el gobierno y el PP por la gestión de los incendios forestales. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado a los presidentes 'populares' de las comunidades autónomas afectadas por los incendios de "no asumir sus obligaciones" para prevenirlos, al tiempo que les ha reclamado "responsabilidad". A lo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, culpa al Gobierno de Sánchez de la magnitud de los incendios "por fallar en su prevención" y culpa a la ministra Robles del tardío despliegue del ejercito.(Fuente: europa press/ume)