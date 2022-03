La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado este viernes que el Gobierno tomará "todas las medidas que estén en su mano para revertir la escalada de precios energéticos el próximo martes, haya o no un consenso en la Comisión Europea". No obstante, Maroto ha recalcado que el Gobierno seguirá buscando el consenso y considera que "no se entendería que una medida que es buena para muchos de los estados miembros no se aprobara".