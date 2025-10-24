Gómez-Villamandos participa en la gala de entrega de los Premios AJE Andalucía 2025

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha participado en Úbeda (Jaén) en la gala de entrega de los Premios AJE Andalucía 2025, donde ha asegurado que estos galardones muestran que la juventud emprendedora andaluza "está preparada para liderar el presente y el futuro" de la comunidad y son inspiración para todos aquellos que quieran recorrer también ese camino. Los premiados en esta edición han sido la empresa sevillana Sonora Intelligence, que opera en el sector de la ingeniería, obra civil, telecomunicaciones y energía, en la categoría de 'Iniciativa Emprendedora', y la granadina TransAndalus, dedicada al sector del transporte terrestre de mercancías y logística, por su 'Trayectoria Empresarial'.