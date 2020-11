El expresidente del Gobierno Felipe González se ha referido directamente a Bildu para decir que él nunca pactaría con una fuerza política que pretende llevar el "espacio público compartido que es España a su desaparición". "¿Usted está dispuesto a pactar con una fuerza que pretende llevar España a su desaparición? Si a mí me hacen esa pregunta yo digo no", ha afirmado rotundo González, que en todo caso ha precisado que esta opinión no deslegitima la participación política de EH Bildu.