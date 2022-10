Gortázar (CaixaBank) ve inadecuado hacer permanente el impuesto temporal a la banca

El ceo de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha dicho que no le parece adecuado hacer permanente el impuesto temporal a la banca, que tampoco ve bien dirigido: "No me parece lógico y mucho menos perpetuarlo en el tiempo". Gortázar ha argumentado que el impuesto no les gusta porque no es un impuesto sino una prestación patrimonial, ya que está referido a los ingresos y no a los resultados: "No podemos decir que es un impuesto dirigido a los resultado de los bancos". "Si tuviéramos una recesión mucho peor y hubiera entidades con caídas y pérdidas tendrían que hacer frente al impuesto", ha advertido.

