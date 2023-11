El Govern acusa a García-Castellón de prevaricar y querer "condicionar" las negociaciones

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha acusado al juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón de prevaricar y querer "condicionar" las negociaciones de investidura al incluir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en sus investigaciones sobre el Tsunami Democràtic. "Aquellos a quien les toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas sino castigarlas, prevaricando", ha criticado Plaja este martes en rueda de prensa junto con la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, tras la reunión del Consell Executiu. (Fuente: Govern Generalitat)