El Govern ve "insuficientes" los PGE a falta de tres días para poderlos enmendar a la totalidad

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha considerado este martes "insuficientes" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a falta de tres días para que termine el plazo que tienen los grupos para poder presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas."Ya hemos dicho que estos PGE son insuficientes para Catalunya y no llegan al nivel de inversión que el país se merece", ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.Pese a todo, ha recordado que son los grupos y no el Govern los que deben pronunciarse sobre si finalmente presentan una enmienda a la totalidad o no a las cuentas.(Fuente: Generalitat)