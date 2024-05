Gran ambiente en Bilbao para la final femenina de Champions

El fútbol no tiene género.Y en los últimos años el fútbol femenino no ha hecho más que crecer: más espectadores, más asistencia a los campos, más ingresos y más aficionadas mujeres que apoyan el juego.En este contexto, Bilbao he recibido con charangas, gastronomía y mucho ambiente la final de la UEFA Women's Champions League que han disputado el Fútbol Club Barcelona y el Olympique de Lyon Femenino.Los alrededores de San Mamés se han convertido en una fiesta y las más de 50.000 localidades del estadio se han vendido por completo.Como patrocinador de competiciones internacionales de prestigio, Heineken no ha querido perder la oportunidad de animar el ambiente con una zona exclusiva para aficionados y seguidores.Charangas tradicionales han celebrado junto a la afición uno de los eventos deportivos más importantes del calendario. Los bares se han llenado de afición. Además, espacios exclusivos ideados para calentar el ambiente han hecho las delicias de los asistentes.Con esta celebración, Heineken ha querido mostrar su compromiso con la inclusión y con el fútbol europeo, femenino y masculino, así como su apoyo a los aficionados, jugadores y entrenadores que hacen que estos torneos sean verdaderos puntos de encuentro.