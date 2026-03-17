Granada tendrá un nuevo vuelo a Oporto con dos frecuencias semanales

Barcelona , 17 de marzo de 2026. La Diputación de Granada impulsa la puesta en marcha de una nueva ruta aérea directa entre Granada y Oporto que comenzará a operar el próximo 3 de noviembre con dos frecuencias semanales, los martes y los viernes, y una oferta prevista de más de 22.000 asientos entre los años 2026 y 2027. La conexión, que estará operada por la aerolínea Volotea, forma parte de la estrategia de la institución provincial para mejorar la conectividad aérea de Granada y ampliar las conexiones nacionales e internacionales de la provincia, además de abrir la que será la primera conexión directa entre Granada y Portugal acercando dos destinos con un importante atractivo cultural y turístico; y generando nuevas oportunidades para el intercambio económico y empresarial.