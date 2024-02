Granryd (GSMA) destaca la necesidad de "estar alerta" a la velocidad del cambio tecnológico

El director general de GSMA, Mats Granryd, ha destacado la necesidad de "estar despierto, estar alerta" ante la velocidad del cambio tecnológico. Lo ha dicho este domingo durante el discurso que ha realizado en la cena oficial del Mobile World Congress (MWC) --que se celebra entre este lunes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona--, y que se ha hecho en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Granryd ha sacado una sonrisa a los asistentes al decir en español --su discurso ha sido en inglés-- "Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente", para ejemplificar lo que ocurre si no se está atento al cambio. "Debemos estar seguros de que no somos camarones llevados por la corriente, y, en cambio, que somos líderes que dirigen el camino hacia el futuro", ha advertido. Sobre la edición de este año del MWC, Granryd ha destacado que ya no es "móvil primero o digital primero. Ahora es el futuro primero", ya que ha asegurado que el futuro es su prioridad. El director general ha asegurado que la industria móvil "ofrece las mejores bases para la siguiente era de la humanidad". El presidente del consejo de GSMA y presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha participado en la cena para entregar tres premiso a Verizon, Deutsche Telekom y Axiata. Ha explicado que los galardones deben servir para reconocer los logros de personas y organizaciones en el sector tecnológico. El primero ha sido entregado a la vicepresidenta ejecutiva de Verizon, Rima Quureshi, por el trabajo de la empresa para reducir la brecha digital. El ceo de Deutsche Telekom, Timo Höttges, ha recibido el segundo de los premios por el primer lanzamiento comercial relacionado con la iniciativa de GSMA Open Gateway. Por último, el director ejeutivo del grupo Axiata, Hans Wijayasuriya, ha recibido el premio por el primer lanzamiento de Open Gateway con todos los operadores del mercado recibiendo las mismas 'apis'.

