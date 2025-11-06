Grupo Avintia presenta su V Libro de la Industrialización en la construcción

ávita, sistema de construcción industrializada de Grupo Avintia, ha presentado en Madrid su V Libro Blanco de la Industrialización de la Construcción. Bajo el título 'Aplicaciones de la construcción industrializada más allá del residencial', el documento analiza los avances y desafíos de la industrialización como motor de transformación de la construcción en España y Europa. El documento aborda la reducción de residuos, la mejora del confort y la calidad de vida de las personas o el crecimiento de nuevas tipologías residenciales, entre otros temas.