Grupo Sibuya cumple 10 años en España con 75 restaurantes en más de 60 ciudades

Madrid, 18 de marzo de 2026. Sibuya Urban Sushi Bar, la marca especializada en cocina japonesa de Grupo Sibuya, conmemora este año una década de actividad en España tras un proceso de expansión que le ha llevado a superar los 75 establecimientos repartidos por más de 60 ciudades. Desde su creación en 2016, Grupo Sibuya ha desarrollado una red de restauración con presencia tanto en grandes capitales como en ciudades medianas de toda España. Como parte de las acciones conmemorativas del décimo aniversario, la compañía ha anunciado una iniciativa que tendrá lugar de forma simultánea en todos sus establecimientos.