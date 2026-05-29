Guardia Civil detiene a cinco individuos por hurtos en la costa de Murcia, Alicante y Málaga

MURCIA, 29 de mayo de 2026. La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en varios municipios de Murcia y Alicante la operación 'Conosur', iniciada para esclarecer una serie de delitos contra el patrimonio que ha finalizado con la desarticulación de un grupo delictivo asentado en el litoral murciano y la capital alicantina, y especializado en la comisión de hurtos al descuido y robos de grandes cantidades de efectivo mediante la distracción de sus víctimas. (Fuente: Guardia Civil Murcia)