Guardia Civil entrega en juzgado un primer atestado tras finalizar inspección ocular en Adamuz

La Guardia Civil ha entregado en el juzgado de instrucción número 2 de Montoro (Córdoba) un primer atestado tras finalizar la inspección ocular de la zona del accidente ferroviario en Adamuz en el que han fallecido 45 personas, las dos últimas localizadas este mismo jueves. El anuncio lo ha realizado en una rueda de prensa desde la Dirección General de la Guardia Civil el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa junto al coronel jefe del Servicio de Criminalística, Fernando Domínguez.