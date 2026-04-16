Guardia Civil inspecciona la antigua vivienda del encausado por la muerte de Esther López

Valladolid, 16 de abril de 2026. Miembros del Equipo Central de Inspección Ocular- Grupo ECIO de la Dirección General de la Guardia Civil-, de manera conjunta con personal del laboratorio de criminalística de la Unidad de Intervención de la Policia Judicial de Valladolid se encuentran desde las 10.00 horas en una vivienda situada en la urbanización El Romeral, dentro del término municipal de Traspinedo, y que fue propiedad de la familia de Óscar S. único encausado en la muerte de Esther López a principios de 2022.