La Guardia Civil rescata a dos espeleólogos en una cueva de Picos de Europa de madrugada

Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil han rescatado esta madrugada a dos espeleólogos que se habían quedado atrapados en la Cueva del Agua, en Picos de Europa, por una fuerte crecida de agua. Los rescatados son dos hombres de 40 y 47 años vecinos de Salas y Oviedo. La Guardia Civil recibió el aviso a las 1.14 horas de este sábado, a través de una llamada al 112. A las 04.25 horas, los accidentados salían de la cueva en buen estado de salud, salvo una ligera hipotermia.(Fuente: Guardia Civil)