Publicado 16/03/2026 15:43:07 +01:00CET

La Guardia Civil subraya "intencionalidad clara" en el crimen de Plasencia de Jalón

Zaragoza, 16 de marzo de 2026. El jefe de la policía judicial de Zaragoza, el teniente coronel Óscar Vergara ha subrayado "una clara intencionalidad" y "ensañamiento" en la muerte del joven de 29 años a finales de 2025 en el término municipal de Plasencia de Jalón a causa de varios disparos con arma de fuego. Estos hechos han conllevado la detención de tres varones españoles de 23, 37 y 53 años como presuntos autores de delitos de pertenencia a grupo criminal y asesinato, en el marco de la operación denominada 'Heliosencia'.