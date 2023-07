La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este jueves que "frente al recurso fácil y simple" sobre 'que viene el lobo', el gobierno que presida hará "una apuesta por la cultura del entendimiento y del diálogo", ha dicho. "Construiremos y no derribaremos, escucharemos y no mandaremos callar, avanzaremos y no daremos ni un paso atrás", ha reinvidicado.