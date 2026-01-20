Guardiola confía en el acuerdo con Vox en Extremadura y contactará hoy con el equipo negociador

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha afirmado que "por supuesto" confía en poder llegar a un acuerdo con Vox para la gobernabilidad de la región que "beneficie al conjunto de la sociedad extremeña".Vox, por su parte, a través de su candidato a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, mantiene la mano tendida para alcanzar un acuerdo para la investidura de María Guardiola pero reconoce que ahora mismo las negociaciones se encuentran "infinitamente lejos" de llegar a buen puerto al no ver "ninguna voluntad" de cambio en las políticas de la candidata del PP.