Habitantes de Vinarós: "Después de lo de Valencia hemos tenido miedo cuando ha subido el río"

En Vinarós no ha habido desperfectos materiales pero el desbordamiento del río ha sorprendido a la población, que no recuerdan haberlo visto a tal nivel. La vecina de Vinarós, Ainhoa Lorente, aseguraba que nunca había visto que el caudal del río subiera hasta el pavimento peatonal: "hasta este punto no lo habíamos visto. Por eso teníamos miedo de que se desbordara más y a saber lo que pasaría". Añadía que, este temor venía infundido sobre todo, después de ver las imágenes procedentes de Valencia.