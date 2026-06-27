Hacienda saca a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales e incorpora a Rusia

Madrid, 27 de junio de 2026. El Ministerio de Hacienda ha actualizado la lista española de jurisdicciones no cooperativas ('paraísos fiscales') con la salida de Gibraltar, Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago, tras constatar el intercambio efectivo de información fiscal y una mayor convergencia de sus regímenes tributarios con los estándares internacionales, según la orden ministerial publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). (Fuente: Europa Press/Comisión Europea)