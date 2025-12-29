Hallan el cuerpo sin vida de una de las personas desaparecidas en el accidente de Indonesia

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que las autoridades de Indonesia han confirmado el hallazgo de un cuerpo sin vida de una de las personas desaparecidas en el accidente de la embarcación hundida en Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo, y que sería el cuerpo de una niña de 12 años, que correspondería a una de las menores valencianas que viajaba junto a su familia. Bernabé ha explicado que tanto ayer como hoy, son días "importantes" para las labores de búsqueda en la zona donde se cree que puede estar la embarcación hundida. "Deseamos que finalmente puedan encontrar los cuerpos que quedan pendientes de hallar", ha señalado la delegada quien ha pedido respeto a la familia, en relación al comunicado que han trasladado este lunes en el que han pedido mantener su intimidad tras lo ocurrido.