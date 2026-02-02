Hazte Oír: "Ion Antolín y Juan Fran Serrano también estaban en estas reuniones en Ferraz"

El secretario general de Hazte Oír, Javier María Pérez, ha propuesto que "vayan a declarar Ion Antolín y Juan Fran Serrano" quienes también estaban "presentes en estas reuniones en Ferraz", refiriéndose a que esta mañana, el juez que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntamente buscar información contra jueces, fiscales y guardias civiles a cambio de favores tiene previsto interrogar este lunes como testigos al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.