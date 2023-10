La hija de un español atrapado en la Gaza asegura que "no está a salvo en ningún lado"

María Tawfik es hija de un español atrapado en la frontera de Gaza: "Hace unos días se acercó a la frontera y cayó un cohete cerca suya" ha contado. Esta joven extremeña ha incidido en que "siguen los bombardeos" por lo que su progenitor, "no está a salvo en ningún lado". Pide que traigan de regreso a su padre "cuanto antes" porque la situación en Gaza, ha asegurado Tawfik, "es muy mala": "Sabemos que no está comiendo, que no tienen agua potable y tienen que beber agua salada que además, está contaminada", ha lamentado.