Hijo de Francisca Cadenas, desaparecida hace 7 años: Es "una utopía" que el caso se resuelva

José Antonio Meneses Cadenas, hijo de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en Hornachos (Badajoz) hace 7 años, ha considerado que es "prácticamente una utopía" que el caso de su madre se resuelva porque desde aquel 9 de mayo de 2017 "no hay novedades" en la investigación, mientras que ha reclamado "más medios técnicos y humanos" para esclarecer lo ocurrido y detener a la "posible persona" responsable de la desaparición de su madre. "No sé qué pasó aquella noche, pero me sigo haciendo la misma pregunta: ¿Qué pasó? Porque algo malo pasó", ha lamentado.

