Las hipotecas crecen un 37,1% en junio y el interés sube, pero se mantiene por debajo del 3%

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 37,1% en junio respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar 41.834 préstamos. Esto supone la mayor cifra en el sexto mes del año desde el ejercicio de 2022, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Por su parte, el interés medio en los préstamos se situó en el 2,99% en el sexto mes del año, siendo esta la cifra más alta desde el pasado mes de enero. No obstante, con el dato de junio ya se acumulan cinco meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.