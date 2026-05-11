El Hondius desembarca a sus últimos 27 pasajeros en Granadilla, que ya ponen rumbo a casa

Granadilla (Tenerife), 11 de mayo de 2026. Todos los pasajeros del crucero MV Hondius ya están en tierra. Finalmente, el crucero ha tenido que amarrar en el puerto de Granadilla debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, con aumento del viento y el oleaje en las últimas horas. Así lo recomendó Capitanía Marítima, y fueron militares con trajes EPI quienes llevaron a cabo las maniobras de atraque. El amarre permitió que el desembarque se hiciera directamente del barco al muelle, acelerando el fin del operativo. (Fuente: Guardia Civil/ACFIPRESS/Televisión Canaria)